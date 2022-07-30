Музыкант Руслан Баринов заявил, что Пугачёва может поставить крест на своей карьере

Руслан Баринов «поставил точку» в карьере Аллы Пугачёвой. Музыкант отметил, что карьерный пик Примадонны давно остался позади, а певица исчерпала свой творческий потенциал.

По словам Барина, на песни Аллы Борисовны нынче существует большое количество кавер-версий, ремейков, ремиксов. Это говорит о том, что ничего интересного в творчестве артистки давным-давно нет, да и музыкальные новинки являются редким исключением.

«На счету Пугачёвой немало композиций, которые знает почти каждый россиянин. На основе этих песен было написано огромное количество ремейков и ремиксов, поэтому неправильно говорить о том, что она долго продержится на слуху», - сказал музыкант.

Баринов уверенно заявил, что супруга Максима Галкина может поставить крест на своей карьере, поскольку ее слушают только из уважения к былым заслугам, а «эпоха Аллы Пугачёвой уже давно ушла в закат».





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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