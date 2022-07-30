Регина Дубовицкая рассказала, когда «Аншлаг» вернется на телевидение

Бессменная ведущая популярной юмористической передачи на российском телевидении рассказала, когда она вернется в эфир. По информации Регины Дубовицкой, «Аншлаг» вернется на телевидение к зиме 2023 года.

В данный момент артисты вовсю работают над новыми выпусками программы. Пока точная дата возвращения на ТВ «Аншлага» не известна, но, по данным телеведущей, передача не сможет появиться на российских экранах в начале нового телесезона, который открывается осенью.

А вот зимой зрители, по всей видимости, смогут насладиться выступлениями любимых артистов, поскольку руководство канала проинформировало артистов о том, что отснятые выпуски обязательно будут показаны.

«Аншлаг» из эфирной сетки исчез в феврале этого года. Из-за длительного перерыва финансово ни Дубовицкая, ни другие артисты не пострадали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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