Регина Дубовицкая рассказала, когда «Аншлаг» вернется на телевидение

Белгородцы вновь жалуются на громкие «хлопки» в небе. Оказалось, горожане слышали, как работала система ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Утром 28
В Крыму определили сроки существования Украины. Политолог Андрей Никифоров оценил шансы на существование страны, как независимого государства. По
Киев решил отрезать Херсон по новой военной тактике, пишет Московский Комсомолец. Идея о контрнаступлении Украины претерпела изменения. Недавно
В Санкт-Петербурге из-за бюрократических проволочек уже полгода не могут начать реставрационные работы в Доме Трезини на Васильевском острове.
Институт исследования войны (ISW) пишет о том, что у ВС РФ небольшие шансы захватить Бахмут. В отчете по ситуации на линии фронта в Украине, который
Украина заявляет о контрнаступлении ВСУ на территории Херсонской области. Однако, по мнению обозревателя РИА НОВОСТИ Владимира Корнилова, в ходе так
В Красноярске двум девушкам из ЛНР отказали в гражданстве и жилье. Отказ в помощи был незаконным. По предварительным данным, две девушки приехали в
Сегодня стало известно о тайной переброске Польшей танков PT-91 для последующей отправки на Украину. Примечательно, боевые машины поступают из 16-й
В Северной столице, прошёл совместный рейд представителей МВД и Следственного комитета. По его итогам сотрудникам одного из баров, расположенного на
Иммунолог Николай Крючков рассказал, грозит ли миру и России новая страшная пандемия. «В августе я ожидаю распространения вируса внутри общества.
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