Брежнева призналась в «сложном периоде» на фоне слухов о разводе с Меладзе

Вера Брежнева призналась в очень сложном периоде на фоне появившихся слухов о разводе с Константином Меладзе. О переменах в жизни

певица написала в своих соцсетях.

В последнее время экс-солистка группы «ВИА Гра» очень редко общается с подписчиками микроблога. Но неожиданно певица решила заговорить о том, что сейчас чувствует.

Брежнева призналась, что за последние два месяца происходят большие изменения. Блондинка искренне рассказала о сложном периоде: «Мы сейчас проходим очень сложный период...этот период не может происходить без трансформации и каждому дается по-разному. В моем окружении все постоянно меняются, все вместе и по отдельности. Сейчас я не та, что была даже каких-то два месяца назад».

Поговаривают, что успешная певица и популярный продюсер больше не вместе. Это подтверждают высказывания артистки и отсутствие совместных фото со звездным супругом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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