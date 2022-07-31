Зеленский устроил Малахову неприятный сюрприз: «Мы давно мечтали это сделать»

Андрей Малахов оказался в неприятной ситуации. Инцидент произошел во время юбилейного выпуска шоу «Прямой эфир».

После завершения очередного выпуска бытового ток-шоу, Малахов начал прощаться со всеми зрителями. Неожиданно к ведущему подошли покойный журналист Михаил Зеленский вместе с телеведущим Борисом Корчевниковым.

В руках у мужчин был большой торт, который незамедлительно отправился в лицо Андрея. При этом Зеленский сказал Малахову такие слова: «Мы давно мечтали это сделать».