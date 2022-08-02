Певица Лайма Вайкуле отказалась от концертов в России после выступа с флагом Украины

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле вышла на сцену литовского курортного городка Паланга с желто-синым флагом Украины. Следстенно, своим поступком артистка выразила поддержку стране.

Заметим, что до сегодняшнего дня 68-летняя Лайма не давала комментарии по поводу происходящего на Украине. Также она не критиковала российское руководство. Но, видимо, певица решила прервать молчание и наконец-то обозначить свою позицию на счет вынужденного проведения Россией спецоперации. В комментарии литовскому изданию Вайкуле заявила, что «иначе быть не могло».

«Как иначе, чего можно было от меня ожидать? Я живу в Латвии, я гражданка Латвии, политика страны и ее позиция мне кажется ясны», - сказала артистка.

«Если я не хотела бы говорить ничего, я бы промолчала. Уверена, что в Латвии нет людей, которые за это», – подчеркнула она.

Также звезда эстрады уточнила, что не готова выступать в РФ, но не хочет, чтобы ее кто-то ненавидел.

И, напоследок, как заявила Вайкуле, она морально готова к тому, с какими заголовками в российской прессе выйдут новости о ее позиции, готова к критике жителей РФ.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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