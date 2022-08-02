Журналист Денис Сорокин рассказал правду о сексуальной ориентации Николая Баскова

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Журналист Денис Сорокин рассказал правду о сексуальной ориентации Николая Баскова
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Фото из открытых источников

Денис Сорокин рассказал правду о сексуальной ориентации Николая Баскова. Журналист говорит, что сплетни о любовниках артиста распространяют недоброжелатели.

По мнению Сорокина, Басков слишком известен и узнаваем, чтобы скрыть свою личную жизнь. Также корреспондент сказал, что на собственные глаза видел, как Николай флиртует с женщинами, а так называемые «откровения» о нетрадиционной ориентации Народного артиста являются вбросами многочисленных конкурентов и хейтеров.

«Видел лично, как Басков пожирает девушек глазами, как флиртует с ними. За многие годы его никогда не замечали в компании любовников. Убежден в том, что всех тех, кто говорит о сексуальной ориентации Коли, спонсирует кто-то, чтобы обесчестить репутацию», – поделился мнение писатель.

Отметим, что исполнитель, который оказался в центре гей-скандала, 7 лет был в браке со Светланой Шпигель. У пары есть общий сын Бронислав. Также эстрадный певец состоял в отношениях с Оксаной Федоровой и Викторией Лопыревой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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