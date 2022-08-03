София Ротару вышла на связь и прокомментировала ситуацию на Украине

София Ротару вышла на связь с поклонниками и прокомментировала ситуацию на Украине. Певица очень коротко и лаконично описала свое отношение к происходящему.

74-летняя артистка в последнее время нечасто радует фанатов общением в соцсетях. С началом проведения спецоперации России на Донбассе все изменилось еще больше.

После долгового перерыва Народная артистка написала пост, в котором немногословно описала свое сегодняшнее состояние. Также Ротару подкрепила подпись мрачным фотоснимком.

«Боль…», — появилась надпись в блоге Софии Михайловной.

Неделю назад Ротару, которая никогда не комментировала происходящее между странами, опубликовала пост, поздравив украинцев с Днем государственности. Таким образом «Хуторянка» выразила свою поддержку Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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