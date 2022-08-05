Елена Проклова призвала россиян не осуждать Лайму Вайкуле за демонстрацию флага Украины

Елена Проклова призвала россиян не осуждать 68-летнюю Лайму Вайкуле за демонстрацию украинского флага. Актриса считает, что на это у певицы есть причины.

Проклова предложила соотечественникам прежде, чем осуждать действия латвийской артистки, попытаться понять, почему она так поступила.

Звезда российского кинематографа предполагает, что с Украиной Вайкуле связывают личные вещи.

Елена считает, что судить человека легче всего, но это в корне неверно. Это демократия, когда у людей разные политические взгляды, поэтому за личное мнение травить людей не нужно.

Несмотря на то, что актриса не осуждает Лайму, у нее совершенно иная позиция.

Отметим, что о поступке Лаймы Вайкуле высказались многие знаменитости. К примеру, Николас Сафронов счиатет, что исполнительницу осуждают справедливо. Критик Сергей Соседов заявил, что эстрадная певица не оценила любви России, поэтому возвращаться назад в страну ей не нужно. По заявлению Виктории Бони, поклонники не в праве судить поступок Народной артистки и считать это предательством.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей