Украинская актриса сериала «Сваты» Анна Кошмал призвала отказаться от российских песен

Украинская актриса Анна Кошмал призвала полностью отказаться от российских песен. По мнению звезды сериала «Сваты», исполнители из России получают огромные деньги за прослушивание их композиций.

По мнению звезды, есть хороший метод нанести удар по культуре и экономике РФ. Чобы сполна наказать российских музыкантов, она призвала украинцев отказаться от творчества артистов, исключить из плейлистов их треки и не приобретать песни.

Ранее Кошмал, которая жестко раскритиковала актеров за поддержку СВО на Украине, заявила, что больше она не будет принимать участие в каких-либо российских проектах. Также Анна поддержала уход Федора Добронравова, исполнителя роли Ивана Будька в сериале..

К сведению, комедийный мносерийный фильм «Сваты» выходит на экраны с 2008 года. Невероятно успешный проект из-за скандалов переживает не лучшие времена. Из-за политических разногласий съемкок восьмого сезона ленты не будет. О том, что седьмой сезон станет последним, заявил режиссер Андрей Яковлев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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