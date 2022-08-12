Продюсер Ашуров заявил, что на карьере украинской певицы Лободы поставлен крест

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Продюсер Ашуров заявил, что на карьере украинской певицы Лободы поставлен крест
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Фото из открытых источников

Дмитрий Ашуров сообщил, что на карьере украинской певицы Светланы Лободы поставлен крест. Продюсер считает, что 39-летняя исполнительница на Западе никому не нужна, а в Америке она никого не удивит своим репертуаром. 

Лобода внезапно отменила концерт в Эстонии, который был запланирован на 12 августа. Срыв выступления в Таллине артистка объясняла «невозможностью проведения технического райдера». И вины организаторов в этом нет. Лобода попросту не заполнила концерный зал.

По словам Ашурова, LOBODA хочет немного отсидеться, а затем с новыми силами ворваться в шоу-бизнес. Но у нее ничего из этого не получится. 

"Кому она нужна, это все иллюзии. Она не востребована ни в Прибалтике, ни в Европе. Скорее всего, это за счет провальной продажи билетов. Она уверена, что ее в Европе ждут. Зарабатывать на Западе она не сможет, максимум будет какие-нибудь песенки писать", - уверен российский продюсер. 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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