Украинская актриса Ольга Сумская пожаловалась на давление со стороны своих земляков. Знаменитость защищает от коллег и соотечественников свою дочь, которая длительное время живет в России.

Из-за выбора Антонины Паперной популярная на Украине актриса ежедневно сталкивается с критикой и упреками. Негативно настроенные поклонники справшивают Ольгу, почему ее дочь не возвращается на родину.

«Я не хочу оправдываться ни перед кем за то, что дочка находится в России. Это ее выбор», — сказала Сумская.

Стоит заметить, что Антонина Паперная, украинская артистка кино и театра, живет в РФ более десяти лет. Там яркая и харизматичная девушка нашла свою вторую половинку - бывшего супруга Светланы Ходченковой, актера Владимира Яглыча, с которым воспитывает двоих детей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей