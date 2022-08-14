Садальский раскритиковал режиссерские работы Михалкова, назвав его манипулятором

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Садальский раскритиковал режиссерские работы Михалкова, назвав его манипулятором
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Фото из открытых источников

Стас Садальский раскритиковал режиссерские работы Никиты Михалкова. Актер жестко прошелся по творчеству народного артиста, назвав его приспособленцем. 

Садальский нелестно высказался о Михалкове, заявив, что сценарист придерживается аналогичной линии поведения, как и его его звездный отец.

«К сожалению, если говорить о Михалкове, против фактов не попрешь. Он автоматически поворачивается туда, куда ветер дует. Все снятые в этом веке им кинофильмы — провальные. Михалков —это настоящий демагог, манипулятор», - подчеркнул актер.

По заявлению Стаса, Никита Сергеевич исполняет «заказы» общества и снимает то, за что ему платят заинтересованные влиятельные люди. Садальский уверен, что именно из-за лизоблюдства все работы кинорежиссера были провальными. 

Кроме того, актер добавил, что Михалков в качестве режиссера не может ничего сказать обществу, и за последнее время не создал того, что по-настоящему достойно внимания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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