Хороший метаболизм или отказ от еды: врач рассказал, почему Екатерина Варнава выглядит истощенной

В последнее время 37-летняя актриса Екатерина Варнава выглядит чрезмерно худой и истощенной. Известный диетолог и пластический хирург решила прокомментировать фигуру телеведущей. Лия Гавашели объяснила, что у звезды, скорее всего, нарушен обмен веществ.

По словам врача, стройная фигура знаменитости — результат не только некоторых ограничений в еде.

«Катя раньше была девушкой в теле. Почему — сложно сказать. Может быть, любила спиртное и плотно поесть. На фигуру негативно могли повлиять стрессы. А возможно она захотела стать худой. Но дефицит массы тела является опасным нарушением обмена веществ, из-за которого страдает женской здоровье», — заявила доктор.

Варнава, по всей видимости, из-за своего веса ни капельки не комплексует. Екатерина гордо рассказывает о том, что редко ужинает, не ест птицу, мясо, рыбу, морепродукты. Налегает актриса на овощи, фрукты, крупы, яйца, творог.

Кстати, недавно Лена Миро рассказала, что у Варнавы есть много комплексов. По словам блогера, телеведущая пытается скрыть свой нелюбимый карий цвет глаз, поэтому носит голубые линзы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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