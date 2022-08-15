Макс Покровский назвал дурачками и преступниками музыкантов, поддержавших Россию

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Макс Покровский назвал дурачками и преступниками музыкантов, поддержавших Россию
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Фото из открытых источников

Макс Покровский назвал дурачками и преступниками музыкантов, поддержавших Россию. Об этом скандальный музыкант заявил  в социальной программе «Гроши».

Покровский рассказал украинским журналистам, что вместе с супругой в Нью-Йорке, где они сейчас живут, приняли участие в марше в знак поддержки Украины. Флажок, который семейству дали на демонстрации, певец хранит на хорошую память.

При этом опальный музыкант не забыл оскорбить российских артистов. Лидер группы «Ногу свело!» поблагодарил телеведущих за то, что они ничего не говорят о его коллегах, которые поддержали спецоперацию.

«Для меня проблем нет, могу спокойно о них рассуждать. Я не на одной волне с ними. Нет никакого сострадания либо толерантности. Все действия их являются преступными. Они преступники, которые должны быть наказаны. Однако они не такие опасные, как те, кто пытается на двух стульях усидеть. Повесили табличку себе, что они дурачки», — сказал автор песен.

Напомним, в 2019 году Покровский уехал из России. В одной из программ певец заявил, что потерял все в РФ. Исполнитель допускает, что никогда не вернется на родину. При этом он продолжает проклинать своих соотечественников из-за границы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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