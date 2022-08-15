В Сети показали, как сейчас выглядит сын Саши Белого спустя 20 лет после премьеры «Бригады»

В Сети показали, как выглядит сын Саши Белого и Ольги из легендарного телесериала «Бригада» спустя 20 лет после премьеры фильма. Снимки актера, сыгравшего сына криминального авторитета Саши Белого в «Бригадае», появились на просторах Интернета.

Эту роль исполнил Игорь Виноградов. Белокурый мальчишка появился в российском сериале, когда ему исполнилось в 6 лет.

«Наследник» мой возмужал. Из блондина превратился в брюнета. Вот настоящий сын Белого!» - сказал Безруков.

Карьера начинающего артиста после съемок саги не сложилась. Парень получал второстепенные роли, а в продолжении «Бригады» на эту роль было решено взять инго актера - Ивана Макаревича. В последний раз на экранах сын Белого был замечен 12 лет назад, в 2010 году.









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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