Бард Александр Новиков записал блатную песню про хрюканину

Бард Александр Новиков записал новую песню про хрюканину. Наконец-то знаменитая в народе фраза получила продолжение.

Новиков опубликовал композицию о перепалке с Владимиром Соловьевым. Александр даже снял блатной видеоклип о конфликте с известным журналистом. Телеведущий, к слову, Екатеринбург называл «центром мерзотной либероты».

Ранее Новиков записал обращение к Соловьеву, в котором предложил объясниться перед губернатором. Теперь музыкант решил еще раз возразить тере- и радиоведущему. В снятом ролике бард поет композицию в компании 2-х музыкантов. Он сидит с гитаристами возле забора, который расписан блатными словами.

«А на воле уже все давно на нефильтрованной...хрюканине поют и говорят...ты пируй, но хрюканину фильтруй!» — поет Новиков.

Стоит сказать, что клип на трек «Хрюканина» всего за несколько часов после его первой публикации набрал тысячи просмотров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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