Леонид Якубович заявил, что хочет провести «Поле чудес» с Иваном Ургантом

Бессменный ведущий развлекательного шоу «Поле чудес» сделал интригующее заявление. Леонид Якубович сообщил о том, что хочет провести телеигру с Иваном Ургантом.

Как признался 77-летний Якубович, в ближайшее время он не нпланирует отказываться от работыю По словам телеведущего, он никогда не пересматривает выпуски программы, но всегда получает огромное наслаждение от съемок.

Также Леонид Аркадьевич сказал, что хочет пригласить на передачу в качестве соведущего шоумена Ивана Урганта.

Отметим, что после начала СВО Леонид Якубович остался без работы. По слухам, телеведущий оказался неугодным депутатам ГД, поскольку заступился за Ивана Урганта. После его слов капитал-шоу «Поле чудес» было предложено закрыть.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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