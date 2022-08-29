Продюсер Феликс Абраамян заявил, что уверен в успехе нового шоу Малахова

Продюсер Феликс Абраамян заявил, что новое шоу Андрея Малахова будет фееричным. Об этом он написал в своих соцсетях.

Совсем скоро начнутся съемки нового телевизионного шоу с ведущим Андреем Малаховым. С данным проектом шоумен планирует вернуться на экраны канала "Россия-1".

Несмотря на то, что все подробности будущей программы держатся создателями в строгом секрете, продюсер нового ток-шоу не удержался и дал комментарий. Феликс Абраамян выразил уверенность, что проект Малахова будет сногшибательным.

"Без ложной скромности я готов сказать, что это будет настоящая феерия. Много эксклюзива. Много тем, о которых зрители будут говорить месяцами. Мы готовим для россиян действительно много интересного. Не спим из-за подготовки ночами", - сказал Абраамян.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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