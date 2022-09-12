Актриса Надежда Ангарская впервые рассказала, почему развелась с безработным мужем-иорданцем

39-летняя актриса Надежда Ангарская впервые рассказала о том, почему развелась со своим супругом. О разладе в семье знаменитость призналась в программе «Звезды сошлись».

Ангарская, оказывается, долгое время обеспечивала безработного мужа-иорданца. Супруг актрисы, который даже не помогал ей с ребенком, пытался все время контролировать избранницу, особенно во время гастролей. Раед Бани постоянно спрашивал, с кем и где находится Надежда.

Зведа кино вспоминает, как у мужа случился очередной приступ агрессии. После премьеры шоу женщина вместе с супругом сидела в машине, когда он вновь начал предъявлять ей претензии. Мужчина от дикой злости разбил кулаком лобовое стекло.

В итоге участница «Comedy Woman» не выдержала и через пять дней после инцидента подала на развод. К слову, брак Надежды и Раеда длился с 2013 по 2019 год.

