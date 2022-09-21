Певца Николая Носкова, перенесшего два инсульта, привезли в инвалидной коляске на радио

Николай Носков перенес два инсульта. Один случился в марте 2017 года, а второй через полтора года, после чего он был частично парализован. Сейчас 66-летний певец проходит восстановительную терапию. Параллельно он выступает на сцене и дает интервью.

Недавно артист посетил Аллу Давлатову в студии «Русского радио». Исполнителя привезли на радио в инвалидной коляске. Ведущая в рамках шоу задала музыканту несколько вопросов. Николай отвечал Алле, хотя слушатели отметили невнятность речи. Некоторые из поклонников Носкова осудили Виктора Дробыша за то, что якобы он не дает певцу нормально восстановиться после перенесенного недуга, а нагружает разного рода выступлениями. Но сам продюсер ответил, что для артиста общение с публикой является неотьемлемой частью терапии.

«Его место на сцене. Поэтому Николай может где угодно выступать. Пусть это пафосно звучит, но важно поверить в себя даже сейчас. Поэтому все проходит свободно и легко. Концерты на Носкова влияют положительно. Мы не делаем много концертов, мы делаем их в радость. Кажется, Иосиф Кобзон доказал это. Даже когда сильно болел, всегда выходил на сцену и там оживал», — заявил Дробыш.