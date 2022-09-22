Родион Газманов заявил о намерении участвовать в спецоперации на Украине

41-летний Родион Газманов в своем Instagram поддержал россиян, отправившихся на спецоперацию в Украину, и предположил, что он «скоро сможет увидится» с российскими солдатами.

«Ребятам на передовой желаю сил и удачи. Вполне возможно, скоро увидимся. Верю в свою родину и в большинство людей, здесь живущих», — оставил сообщение певец в соцсети.

Вероятно, Родион планирует выступить с концертами на Донбассе для военнослужащих, чтобы ребята почувствовали поддержку российских артистов.

Газманов-младший также порекомендовал не читать ресурсы, которые пугают людей. Лучше проанализировать полученную информацию с холодной головой и не давать обмануть себя, уверен он. Певец говорит, что не стоит паниковать и не нужно «сходить с правильного пути».