Звезды, оплакивающие Сергея Пускепалиса в Сети, не присутствовали на прощании с актером и режиссером

Сергей Пускепалис скоропостижно скончался в ДТП 20 сентября. В социальных сетях его звездные коллеги посвятили актеру трогательные посты. Вот только никто из оплакивающих актера знаменитостей лично не пришел проводить его в последний путь.

Сегодня, 22 сентября, прошла траурная процессия в Волковском театре. Проводить в последнюю путь известного актера и режиссера, которому на момент смерти было всего 56 лет, прибыли несколько его коллег. Остальные знаменитости, которые плакали и грустили в соцсетях по Сергею Пускепалису, не появились.

Ольга Кабо, Сергей Безруков, Павел Прилучный, Екатерина Климова и Равшан Курков убивались по поводу трагической смерти артиста, хотя в Ярославль не сочли нужным приехать.

Андрей Мерзликин и Сергей Степин приехали проститься с погибшим актером. Об артистах Театра драмы им. Ф. Волкова речи не идет. Они всем составом почли память худрука.