Блогер Настя Ивлеева призналась в любви Егору Криду после публичного скандала с интервью

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Блогер Настя Ивлеева призналась в любви Егору Криду после публичного скандала с интервью
Знаменитости
Фото из открытых источников

Совсем недавно у Егора Крида с Настей Ивлеевой произошел конфликт. Блогерша позвала певца к себе на интервью. Сначала исполнитель согласился, а потом отказался, причем без объяснений.

Анастасия призналась своим подписчикам, что Егор согласился на беседу при условии найти его экс-возлюбленную. Но внезапно просто отказался участвовать в ее шоу. После знаменитости поссорились в своих соцсетях. Оскорбленный певец был возмущен поведением блогерши. Крид намекнул, что Ивлеевой пора «заканчивать с винишком».

Однако, по всей видимости, конфликт разрешился. Настя в своем микроблоге написала, как относится к персоне Егора, после недавнего скандала.

«Люблю его, и точка!» – оставила сообщение телеведущая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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