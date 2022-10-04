Блогер Настя Ивлеева призналась в любви Егору Криду после публичного скандала с интервью

Совсем недавно у Егора Крида с Настей Ивлеевой произошел конфликт. Блогерша позвала певца к себе на интервью. Сначала исполнитель согласился, а потом отказался, причем без объяснений.

Анастасия призналась своим подписчикам, что Егор согласился на беседу при условии найти его экс-возлюбленную. Но внезапно просто отказался участвовать в ее шоу. После знаменитости поссорились в своих соцсетях. Оскорбленный певец был возмущен поведением блогерши. Крид намекнул, что Ивлеевой пора «заканчивать с винишком».

Однако, по всей видимости, конфликт разрешился. Настя в своем микроблоге написала, как относится к персоне Егора, после недавнего скандала.

«Люблю его, и точка!» – оставила сообщение телеведущая.