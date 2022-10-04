Даная Пригожина показала, на кого похож ее 1,5-месячный сын Даниэль

Даная Пригожина, дочь известного продюсера Иосифа Пригожина, показала, на кого похож ее 1,5-месячный сын. Девушка поделилась с подписчиками своих соцсетей архивной фотографией.

16 августа 2022 года 25-летняя Даная впервые ощутила радость материнства. У Данаи и ее супруга Евгения Агирова родился сын. При рождении ребенок весил 3,5 килограмма, а его рост составил 52 сантиметра. Мальчика назвали Даниэлем.

Дочь Пригожина ранее делилась фотографиями любимой крохи, хотя внешность сына предпочитает скрывать. Наследница продюсера объясняет, что мальчик еще слишком мал.

При этом Даная решила рассказать, на кого похож Даниэль. В личном микроблоге она пояснила, что многих подписчиков интересует этот вопрос. Модель призналась, что малыш больше похож на нее. При этом Пригожина показала свой детский снимок:

«Это я еще маленькая. Могу точно сказать, что Даниэль - это моя копия».



