Танцевальный клон телешоу «Маска» выйдет на телеканале СТС 9 октября

Компания «ВайТ Медиа» клонирует «Маски». В воскресенье, 9 октября, в 17:00 на телеканале СТС стартует новое шоу «Маска. Танцы». Правила те же, но участники будут танцевать.

Всего выйдут 14 участников. Разоблачать их будут 4 членов жюри: Клава Кока, Сергей Светлаков, Тимур Родригез , Егор Дружинин. Пятого судью назовут в день проведения эфира. Еще одним дебютантом проекта станет ведущий. Эту роль исполнит солист группы The Hatters и популярный видеоблогер Юрий Музыченко.

В финале одну звезду спасают зрители, а вторую — звездное жюри. Оставшийся участник обязан раскрыть свою личность и покинуть проект.

Работа над образами шла на протяжении четырех месяцев. На изготовление декораций ушло два месяца, а на монтаж декораций —не менее трех недель. В первом сезоне шоу запланировано 12 выпусков, продолжительность каждого полтора часа. Не исключено, что это позволит получить более высокие рейтинги, чем у программы «Маски», которая выходила на канале НТВ.