Единственная дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум подрабатывает домработницей в США

Единственная дочь звездного артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум с детства живет в США. Расскажем, как сложилась жизнь Елизаветы-Марии.

Обосновавшись за границей девушка неофициально поменяла свое имя на модный нынче зарубежный манер. Теперь наследница звездного семейства предпочитает себя называть Лиз Холлоуэй.

В свои 22 года она стала солисткой группы Bruvvy Brand. Также Лиз пошла по стопам своего музыкального отца. Она сама пишет песни и сама их исполняет. Коллектив, в которой играет Холлоуэй, пока не добился успехов. Их концертными площадками являются местные бары.

Поскольку работа не приносит наследнице огромного дохода, она в свободное время подрабатывает курьером и домработницей. Дочь Агутина и Варум не планирует возвращаться на родину. В минувшем году девушка получила американский паспорт.