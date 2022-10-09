Единственная дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум подрабатывает домработницей в США

Image 16+
Единственная дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум подрабатывает домработницей в США
Знаменитости
Фото из открытых источников

Единственная дочь звездного артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум с детства живет в США. Расскажем, как сложилась жизнь Елизаветы-Марии.

Обосновавшись за границей девушка неофициально поменяла свое имя на модный нынче зарубежный манер. Теперь наследница звездного семейства предпочитает себя называть Лиз Холлоуэй.

В свои 22 года она стала солисткой группы Bruvvy Brand. Также Лиз пошла по стопам своего музыкального отца. Она сама пишет песни  и сама их исполняет. Коллектив, в которой играет Холлоуэй, пока не добился успехов. Их концертными площадками являются местные бары.

Поскольку работа не приносит наследнице огромного дохода, она в свободное время подрабатывает курьером и домработницей. Дочь Агутина и Варум не планирует возвращаться на родину. В минувшем году девушка получила американский паспорт.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Татьяна Тарасова набросилась на Марата Башарова, который избивал свою супругу

Сегодня, 09:17

Альбина Джанабаева превратилась в 64-летнюю Мадонну после уколов ботокса

Сегодня, 09:16

Певица Кристина Орбакайте отменила сольные новогодние концерты в России

Сегодня, 08:54

Единственная дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум подрабатывает домработницей в США

Сегодня, 08:41

Маша Распутина стала новым членом жюри «Шоу Аватар» на НТВ

Сегодня, 08:17

Поэтесса Лариса Рубальская отреагировала на запрет исполнения композиций Пугачевой в эфире

Сегодня, 07:54

Актёр телесериала «След» Георгий Тесля-Герасимов вступил в ряды Народной милиции ДНР

Сегодня, 07:52

«МК»: Вскрылись детали прошлого водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту

Вчера, 22:15

Лавров заявил, что вторые и третьи составы «Стрелок» и «ВИА Гры» были золотой жилой для продюсеров

Вчера, 21:49

Рената Литвинова без макияжа показала фотографию с подругой Земфирой из Парижа

Вчера, 21:09

Мария Шукшина после взрыва Крымского моста призвала россиян молиться

Вчера, 21:03

Актер Алексей Панин заявил, что в Россию он вернется только умирать

Вчера, 20:47

Константин Ивлев не запрещает жене выкладывать откровенные фото в нижнем белье

Вчера, 20:44

Уехавшая в Израиль певица Алла Пугачева оставила в России элитную недвижимость

Вчера, 20:22

Егор Дружинин объяснил сложности с раскрытием звезд в новом шоу «Маска. Танцы»

Вчера, 19:48

Продюсер Сергей Лавров объяснил популярность шоу Владимира Соловьева у россиян

Вчера, 19:40

Журналист Андрей Сидорчик заявил, что именно из-за него Пугачева сбежала из России

Вчера, 19:33

Актер Сергей Никоненко заявил, что Крымский мост никак не давал нашим врагам покоя

Вчера, 15:42

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев из-за ошибки молодости остался бесплодным

Вчера, 14:54

Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась на ухудшение здоровья

Вчера, 14:46

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов
  • 6-10-2022, 10:59

В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов

Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом

Подорвавшая Крымский мост фура везла «запчасти», а рейс был запланирован на сутки ранее
  • Вчера, 22:29

Подорвавшая Крымский мост фура везла «запчасти», а рейс был запланирован на сутки ранее

Махир Юсубов, водитель фуры, которая подорвалась сегодня утром на Крымском мосту, получил заказ при помощи популярного среди дальнобойщиков

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян
  • 7-10-2022, 21:27

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян

В ярославском ОНФ рассказали, как вести себя родным мобилизованных россиян. По словам руководителя исполкома регионального отделения Оксаны

Анатолий Демидов рассказал, как сейчас выглядит онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк
  • 7-10-2022, 20:28

Анатолий Демидов рассказал, как сейчас выглядит онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк

Последнее время о состоянии здоровья тяжелоболной Анастасии Заворотнюк ничего не известно. Семья оберегает от любопытной прессы и назойливых

Соседи российских артистов Галкина и Пугачевой по поселку обвинили пару в загрязнении пруда
  • 7-10-2022, 19:15

Соседи российских артистов Галкина и Пугачевой по поселку обвинили пару в загрязнении пруда

Соседи Народной артистки Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь (Одинцовский район, Московская область) обвинили

Поэтесса Лариса Рубальская отреагировала на запрет исполнения композиций Пугачевой в эфире
  • Сегодня, 07:54

Поэтесса Лариса Рубальская отреагировала на запрет исполнения композиций Пугачевой в эфире

Лариса Рубальская, которая написала для народной артистки СССР Аллы Борисовной Пугачёвой несколько композиций, среди которых всем известная песня

Новости партнеров
Новости партнеров
«МК»: Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье
  • 6-10-2022, 21:36

«МК»: Военный эксперт Леонков спрогнозировал ход боевых действий за Запорожье

Опасная ситуация складывается в Запорожской области. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Киев к линии

Мобилизованного со скандалом свердловского хирурга Дьячка вернули на работу
  • 6-10-2022, 12:57

Мобилизованного со скандалом свердловского хирурга Дьячка вернули на работу

Свердловского хирурга, являющегося заведующим хирургического отделения больницы № 1 Асбеста, призвали в рамках частичной мобилизации в РФ одним из

Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS
  • Вчера, 08:19

Власти Иловайска оценили последствия ракетного удара ВС Украины из РСЗО HIMARS

В результате ночного обстрела Иловайска ВСУ из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS пострадали несколько домов и железнодорожная

Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной
  • 6-10-2022, 11:26

Военкор Сладков рассказал последнюю информацию об обстановке в Кременной

Обстановка в Кременной (Луганская Народная РеспубликаНР) в настоящее время остается стабильной. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил военкор