Вера Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева (настоящее имя Вера Киперман - прим.ред.) заявила о том, что не считает себя украинской певицей.

«Я не была никогда украинской певицей, ведь не участвовала ни в одной "Песне года" в стране. Так получилось, что Украина не воспринимала почему-то меня. Помимо этого у меня нет композиций на украинском языке», — рассказывала 40-летняя звезда в шоу «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» на Ютуб 3 года назад, в 2019 году.

Артистка призналась, что она когда пришла в поп-группу «ВИА Гра», первый раз вышла на сцену в Санкт-Петербурге.

Напомним, в феврале белокурая исполнительница, которая родилась в Днепропетровской области, раскритиковала специальную военную операцию властей РФ на Донбассе и уехала жить с супругом в Италию.