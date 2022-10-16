Алена Апина выиграла суд у Первого канала за песню «Бухгалтер» в исполнении Джанабаевой

Несколько лет назад на Первом канале певица Альбина Джанабаева перепела популярную песню "Бухгалтер". Выпуск этот находился в свободном доступе до тех пор, пока его не увидела исполнительница хита Алена Апина.

Трек, который пела супруга Валерия Меладзе, заблокировали. Апина заявила, что она не давала согласия на исполнении песни и в связи с этим подала в суд на канал.

И вот судебная тяжба закончилась. Теперь Первый должен выплатить 58-летней Заслуженной артистке России 150 тысяч рублей. Также руководство телеканала пообещало никому не давать на перепевку песню "Бухгалтер". Об сегодня написал Telegram канал "Mash".