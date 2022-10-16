Поведение певицы Земфиры во время концерта на Кипре возмутило украинцев

Украинцы шокированы поведением российской певицы Земфиры (Земфира Рамазанова - настоящее имя) во время ее последнего концерта на Кипре.

Как пишут жители Украины в социальных сетях, исполнительница попросила охрану, которая стояла на входе в концертный зал, отбирать у зрителей украинские флаги. Когда кто-то из публики все же смог пронести флаг Украины в помещение и в ходе выступления Земфиры бросил его на сцену, певица молча подняла его и унесла за кулисы, ради этого даже прервав выступление. Затем артистка вновь появилась перед публикой и продолжила исполнять свои хиты.

Многие украинцы гневно заявили, что больше для них не существует такого музыканта и никогда в будущем они не станут слушать ее песни, а тем более посещать концерты за рубежом.

Минус еще один артист из моего плейлиста, - пишут поклонники.