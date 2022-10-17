«Богемный» Питер не приемлет Санкт-Петербурга, который воюет за Россию

Ряды бойцов СВО РФ на днях пополнились артистом из Петербурга Андреем Решетиным. Скрипач-виртуоз из рок-группы «Аквариум» ушел добровольцем на фронт в 59 лет. Решетин является бывшим солдатом Советской армии. На срочную службу его отправили в 19 лет, сразу же после окончания 1-го курса Ленинградской консерватории.

Экс-музыкант «Аквариума» более 20 лет проводил в Петербурге фестиваль старинной музыки EarlyMusic. В этом году EarlyMusic не сможет получить грант из-за поддержки организаторами Новороссии.

Некоторые известные петербуржцы не поддерживают действия России. Например, среди них лидер группы Сплин Александр Васильев, который посвящает выступления сбежавшим из РФ Андрею Макаревичу и Борису Гребенщикову.

Также добавим, что в 2018 году некоторые рок-музыканты из Петербурга записали альбом, который направлен «против всех войн РФ». Альбом носит название «АнтиАрмия». Из петербуржцев в его записи участвовали Вадим Курылев, Константин Арбенин, группа «Бригадный подряд». Тогда к ним присоединились москвичи Андрей Макаревич, группа «Собаки Качалова», «Центр», «Порнофильмы», «Василий и Интеллигенты», «Тараканы!», «Территория отчуждения». В сентябре 2018 года сборник представили на петербургском «антивоенном» рок-фестивале «Пока не поздно».