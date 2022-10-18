Соседов заявил, что тур Ани Лорак в Германии сорвался из-за неплатежеспособности поклонников

Музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов назвал настоящую причину, по которой гастрольный тур певицы Ани Лорак по Германии был отменен. По словам эксперта, причина не в украинской артистке и ее угасающей популярности. Все намного проще. Билеты на ее концерты в Европе попросту не продавались.
В разговоре с репортерами Соседов заявил, что сегодня выступления многих знаменитых исполнителей отменяют и переносят на следующий год. Главной причиной является то, что в непростые времена поклонники не могут позволить себе ходить на концерты кумиров.
«Дело, конечно же, в обстановке. В Европе живут бедно, даже хуже, чем у нас. Мне говорят те, кто живет в Испании и во Франции, что дико все дорожает. За какие деньги ходить будут? Не знаю, любят ли Ани Лорак в Германии, не знаю, насколько там она востребована. Не немцы ее слушают, а русскоязычная диаспора, которая сейчас в Германии. Она в принципе может не петь. Не беспокойтесь, уже себе хорошо заработала, может на проценты от того, что имеет жить. А в Россию нельзя ни в коем случае возвращаться. Она в расстрельных списках», — сказал Соседов.
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