Соседов заявил, что тур Ани Лорак в Германии сорвался из-за неплатежеспособности поклонников

Музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов назвал настоящую причину, по которой гастрольный тур певицы Ани Лорак по Германии был отменен. По словам эксперта, причина не в украинской артистке и ее угасающей популярности. Все намного проще. Билеты на ее концерты в Европе попросту не продавались.

В разговоре с репортерами Соседов заявил, что сегодня выступления многих знаменитых исполнителей отменяют и переносят на следующий год. Главной причиной является то, что в непростые времена поклонники не могут позволить себе ходить на концерты кумиров.