Агата Муцениеце встретилась с женатым фигуристом «Ледникового периода» Александром Энбертом

Разведенную актрису Агату Муцениеце подозревали в отношениях со звездой «Реальных пацанов» Владимиром Селивановым. Они побывали в Нальчике, где, как выснилось позже, артистка снялась в клипе на сингл «Субботним вечером» и спела с актером в дуэте.

При этом вчера Муцениеце посетила светское мероприятие, где встретилась с партнером по популярном шоу «Ледниковый период» Александром Энбертом. Агата опубликовала видеоролик с женатым фигуристом в соцсетях.

Напомним, что спортсмен и экс-жена Прилучного вместе выступали в минувшем сезоне ледового шоу. Муцениеце говорила, что она сразу нашла общий язык с фигуристом.

Артистка до последнего сомневалась, следует ли ей принимать участвовать в проекте. После первого проката Агата хотела все бросить и уйти, хотя всегда мечтала стать частью «Ледниковом периода».