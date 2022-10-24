Верка Сердючка исполнила свои популярные хиты на русском языке во Львове

На кадрах жених и невеста, а также многочисленные гости и подтанцовка артистки танцуют под знаменитую композицию "Я не поняла" из репертуара Верки Серючки.

Стоит отметить, что использование русскоязычного контента во Львове и области запрещено еще с сентября 2018 года. В начале 2022 года в результате рейда, проведенного по ресторанам и ночным клубам города, были оштрафованы нарушители данного запрета.

При этом сам Андрей Данилко придерживается русофобских и антироссийских взглядов. Певец регулярно устраивает демонстративные провокации против Российской Федерации и лично президента России Владимира Путина.