Ани Лорак посетила выступление Сергея Лазарева

Вчера, 28 октября, исполнитель Сергей Лазарев выступил со своей сольной программой в Crocus City Hal в Москве. Яркое шоу под названием «Я не боюсь!» посетили много звезд, в числе которых певица Ани Лорак. Украинская артистка, которая не так давно выпустила клип на новую песню, осталась в восторге от концерта давнего друга.

44-летняя Каролина Куек (настоящее имя певицы) поделилась с поклонниками видеороликом, который сделала в зрительском зале. Исполнительница слушала выступление Сергея и активно подпевала любимым песням.

«Нашей дружбе десяти лет. Каждый раз поражаюсь твоим талантом, артистизмом, трудолюбием. Вчера была твоя очередная творческая победа — шоу „Я не боюсь!“ Дорогой мой, высоко летай, иди по жизни гордо, всегда сияй. Нам нужен свет любви и музыки. Ты достоин самого наилучшего. Люблю тебя», —написала Ани в соцсети.

Напомним, что по утверждению СМИ, народная артистка Украины лишилась элитной квартиры в Киеве из-за санкций президента Владимира Зеленского. Общая площадь столичной недвижимости составляет порядка 400 кв. метров, а цена —от $1,5 млн.