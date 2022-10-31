Артист Станислав Ярушин признался, что боялся членов жюри в «Шоу Аватар»

В прошедшую субботу на канале НТВ состоялся финал нового иновационно-технологического «Шоу Аватар». Одним из раскрытых аватаров стал Маугли. Виртуальным персонажем управлял актер Станислав Ярушин.

После выхода очередного выпуска в эфир Стас поделился своими впечатлениями от данного проекта.

«Вот нас рассекретили, мой любимый аватар «Маугли». Мы сделали классные композиции с тобой, буду скучать», — сказал Ярушин.

Как признался артист, он боялся Тимура Батрутдинова, с которым в течение многих лет общается.

«Он мог спалить меня еще на первом выступлении. Играли в КВН, я исполнял юмористические композиции», — вспоминает актер.

Звезда «Универа. Новая общага» добавил, что также его могла узнать певица Лариса Долина, которая в составе жюри появилась в седьмом выпуске передачи.

Напомним, персонаж Маугли пришел в «Шоу Аватар» на смену выбывшим Русалочке и Красной Шапочке. Он сразу же покорил Иду Галич своим обнаженным торсом.