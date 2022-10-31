40 дней без Сергея Пускепалиса: Коллеги поделились воспоминаниями о жизни актера

29 октября прошло 40 дней со дня смерти актера и режиссера Сергея Пускепалиса. 56-летний артист перегонял микроавтобус, который купил на собственные деньги для воинов Донбасса, но в итоге попал в смертельную аварию в Ярославской области.

Однокурсники погибшей звезды по Саратовскому театральному училищу поделились воспоминаниями и неизвестными фактами о его жизни.

Татьяна Лукина, актриса Саратовского ТЮЗа:

Серега вырос в суровых условиях Чукотки, папа его геолог, мама - работница на стройке. С малых лет он оставался один на хозяйстве. После третьего курса уехал на каникулы в Железноводск. Там родители, которые заработали деньги на Севере, приобрели дом. Вообще-то их помотало по Союзу. Сергей не был святым и праведником. Косячил, но всегда признавал и исправлял косяки, никого ни в чем не винил и не оправдывался. Это потрясающая черта.

В Москве он полжелудка оставил. У него от голода случилось прободение язвы, он мог умереть, если бы не Петр Фоменко, который поднял столичную профессуру. Он кровью заплатил за свою актерскую мечту.

Сережка настолько был привязан к своим друзьям юности, что до конца жизни держал их в сердце. Всем помогал, не успел пожаловаться, как он уже бросился на помощь.

Ольга Кутина, актриса Саратовского ТЮЗа: Серега был всегда обстоятельный и хозяйственный, его сообразительность в экстремальных ситуациях нас неоднократно выручала. Для него было немаловажно услышать наше мнение, узнать впечатления.

Владимир Кустарников, актер Ульяновского драматического театра: Серега с Леной – это крестные родители сына Клима. Он мне постоянно помогал, Клим был им обласкан. Выдавал такие тонкие наблюдения, которые я брал себе на заметку для работы. Он был начитан, толков в разборе драматургии, много всего умел, много всего видел и много всего знал.