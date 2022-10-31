Михаил Боярский возобновляет свою музыкальную деятельность

Михаил Боярский в последнее время очень редко появляется на публике. Однако артист решил сделать исключение. Михаил Сергеевич рассказал, что он примет участие в юбилейном концерте коллектива "Зодчие".

7 ноября 2022 года группа презентует свой новый альбом, отмечая 65-ти летний юбилей основателя Юрия Давыдова. Программа будет очень насыщенной и интересной. Организаторы концерта планируют вернуть весь состав коллектива на сцену. Перед публикой появятся Юрий Лоза, Александр Шевченко, Валерий Сюткин.

Также зрителей ждут много сюрпризов. Одним из таких является появление Боярского, который выступит после долгого перерыва. Михаил Сергеевич исполнит дуэтом хит легендарного коллектива. Помимо того, в шоу примут участие Дмитрий Харатьян, Дмитрий Маликов и другие артисты.

"Мы готовим для вас уникальное шоу, покажем его всего один раз. Равнодушных не будет, обещаю!" - написал Юрий Давыдов.