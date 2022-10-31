Михаил Боярский возобновляет свою музыкальную деятельность

Image 16+
Михаил Боярский возобновляет свою музыкальную деятельность
Знаменитости
Фото из открытых источников

Михаил Боярский в последнее время очень редко появляется на публике. Однако артист решил сделать исключение. Михаил Сергеевич рассказал, что он примет участие в юбилейном концерте коллектива "Зодчие". 

7 ноября 2022 года группа презентует свой новый альбом, отмечая 65-ти летний юбилей основателя Юрия Давыдова. Программа будет очень насыщенной и интересной. Организаторы концерта планируют вернуть весь состав коллектива на сцену. Перед публикой появятся Юрий Лоза, Александр Шевченко, Валерий Сюткин.

Также зрителей ждут много сюрпризов. Одним из таких является появление Боярского, который выступит после долгого перерыва. Михаил Сергеевич исполнит дуэтом хит легендарного коллектива. Помимо того, в шоу примут участие Дмитрий Харатьян, Дмитрий Маликов и другие артисты.

"Мы готовим для вас уникальное шоу, покажем его всего один раз. Равнодушных не будет, обещаю!" - написал Юрий Давыдов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
40 дней без Сергея Пускепалиса: Коллеги поделились воспоминаниями о жизни актера

Сегодня, 11:52

Михаил Боярский возобновляет свою музыкальную деятельность

Сегодня, 11:43

Режиссер Никита Михалков не общается с родной внучкой Александрой и не знаком с внуками

Сегодня, 11:22

Тимати заявил, что Ксения Собчак заслужила на критику от жителей России и коллег в свой адрес

Сегодня, 10:54

Многодетная Алена Ашмарина намекнула на свадьбу с отцом ее дочерей-двойняшек

Сегодня, 10:45

Филипп Киркоров расплакался во время выступления на юбилее БКЗ в Петербурге

Сегодня, 10:33

Поплавская: «Ксения Собчак в майке и джинсах пробиралась через снег к больным раком детям»

Сегодня, 10:27

От них мурашки пробегут по коже. Названы самые страшные фильмы ужасов

Сегодня, 09:39

«Лучше бы ничего не выпускали»: В Сети обсуждают шоу «Концерты» на канале ТНТ

Сегодня, 09:29

Какая несправедливость заставила балетмейстера Николая Цискаридзе написать свою книгу

Сегодня, 09:17

Джигурду и Волочкову поместили на один плакат вместе с критикующими СВО ВС РФ артистами России

Сегодня, 09:03

Джим Парсонс рассказал о вырезанной сцене из телесериала «Теория большого взрыва»

Сегодня, 09:02

Фигурист Илья Авербух заявил о полном согласии в браке с молодой актрисой Лизой Арзамасовой

Вчера, 20:20

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна показала рельефное тело после занятий бодибилдингом

Вчера, 20:13

Кристина Орбакайте появилась в жюри музыкального конкурса «Ну-ка, все вместе!»

Вчера, 20:07

Сцена драки из фильма «Любовь и голуби» оказалась самой пересматриваемой у граждан из России

Вчера, 19:52

Подольская не стала молча выслушивать критику Тарасовой на шоу «Ледниковый период»

Вчера, 19:45

В Дубае пройдёт музыкальный фестиваль, на котором выступят Киркоров, Лолита, Успенская и «Ленинград»

Вчера, 19:24

Композитор Градский: Пугачева присвоила себе славу за раскрутку рок-группы «Браво»

Вчера, 19:16

Члены жюри разоблачили Гадюку в четвертом выпуске шоу «Маска. Танцы» на СТС

Вчера, 19:09

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»
  • 29-10-2022, 14:33

Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»

Военкор Романов сообщил о том, что в результате сегодняшней атаки беспилотников получил повреждения российских тральщик, а также радиолокационная

Aktualne пишет, что украинские школьники подверглись травле в Чехии из-за внешнего вида
  • 29-10-2022, 18:06

Aktualne пишет, что украинские школьники подверглись травле в Чехии из-за внешнего вида

По данным издания Aktualne, украинские дети являются потенциальным объектом травли в Чехии. Главная причина в том, что они практически не говорят

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть
  • 29-10-2022, 08:19

Употребление морского окуня снижает риск развития рака и помогает людям похудеть

Морской окунь рекомендуют к употреблению людям в осенние и зимние периоды. Эта рыба избавляет от многих болезней, в том числе от рака. Грипп,

Минкульт РФ начал отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к России
  • 28-10-2022, 17:19

Минкульт РФ начал отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к России

Министерство культуры Российской Федерации (Минкульт РФ) начало отменять украинских актеров из-за враждебного отношения к России. Звездам из Украины

Телеведущий Норкин потерял над собой самообладание и с матом выгнал гостя из студии «Места встречи»
  • Вчера, 15:46

Телеведущий Норкин потерял над собой самообладание и с матом выгнал гостя из студии «Места встречи»

Популярный отечественный телеведущий, медиаменеджер и журналист Андрей Норкин отличается хорошим самообладанием. Но даже он не смог справится с

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова
  • Вчера, 14:54

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова

Многие зрители интересуются, как сложилась судьба главного прапорщика из популярного телесериала "Солдаты", где сейчас играет Алексей Маклаков и чем

Новости партнеров
Новости партнеров
Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября
  • 29-10-2022, 14:33

Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью западному телеканалу The War Zone заявил, что операция ВСУ по освобождению Херсона продлится,

Прецеденты были: Татарский об идее назвать улицу в Минеральных Водах именем бойца ЧВК «Вагнер»
  • 28-10-2022, 19:34

Прецеденты были: Татарский об идее назвать улицу в Минеральных Водах именем бойца ЧВК «Вагнер»

Военный писатель, блогер и участник СВО на Украине Владлен Татарский прокомментировал предложение назвать улицу в Минеральных Водах в честь бойца ЧВК

«Артис-Детское питание» напоил воспитанников детского сада №87 Приморского района некачественным молоком
  • 29-10-2022, 18:18

«Артис-Детское питание» напоил воспитанников детского сада №87 Приморского района некачественным молоком

Комбинат социального питания «Артис-Детское питание», обслуживающий большое количество учебных заведений по всему Санкт-Петербургу, напоил

Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения
  • Вчера, 10:21

Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения

Главные отличия депрессии от плохого настроения назвал кандидат медицинских наук, гипнолог, НЛП-мастер, психолог Денис Долгов. Первым из признаков,