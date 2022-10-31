Многодетная Алена Ашмарина намекнула на свадьбу с отцом ее дочерей-двойняшек

Многодетная мама, звезда реалити-шоу «Дома-2» Алена Ашмарина вновь начала встречаться с бывшим возлюбленным. А вчера девушка намекнула на скорую свадьбу с бизнесменом Жаном-Полем Чуркиным, отцом ее дочерей-двойняшек Арианы и Авроры.

Сперва Алена заинтриговала поклонников, что она готова поделиться с ними очень радостной новостью. Затем Ашмарина попросила фанатов угадать, какой вопрос ей задал Жан. Через какое-то время выяснилось, что мужчина спросил избранницу, готова ли она взять его фамилию. При этом она не раскрыла, что ответила отцу своих детей.

Добавим, на минувшей неделе Алена призналась, что ее шокирует поведение Жана. Чуркин без устали заботится о ней и детях. Он занимается приготовлением еды, гладит вещи и много времени проводит с малышками. Ашмарина говорит, что ее бывший проявляет свои самые лучшие стороны, и она не может поверить своим глазам.

Девочки искренне привязались к родному отцу. Некоторые моменты общения вызывают у звезды «Дома-2» умиление и слезы радости.