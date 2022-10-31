Режиссер Никита Михалков не общается с родной внучкой Александрой и не знаком с внуками

Никита Михалков, прославленный российский режиссер, который нередко любит всех поучать и учить жизни, сам не без недостатков. Пока знаменитый сценарист озабочен общественными и политическими проблемами, муж его внучки Александры Петр Скворцов рассказал, что ему не удалось познакомиться с дедушкой жены.

Петр и Александра поженились пять лет назад. Но Никита Сергеевич по не известных причинам так и не нашел времени для того, чтобы познакомиться с семьей своей родной внучки. Он не знаком даже со своими правнуками — сыновьями Саши. Об этом сам Скворцов поведал во время выпуска шоу.