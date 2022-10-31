Проклятие мистического шоу: участники «Битвы экстрасенсов» один за другим уходят из жизни

Один из самых ярких участников четвертого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Агапит скончался в автокатастрофе. Колдун заснул за рулем машины, но его фанаты считают, что он жив, просто инсценировал свою смерть.

Диля Абрашитова снималась в седьмом сезоне проекта. Она специализировалась на поисках пропавших людей. В 2019 году умер супруг Дили. После сильного потрясения ясновидящая перестала ходить, у нее отказали руки, появились проблемы с речью. Она увядала на глазах и умерла в результате неизвестной болезни в 2021 году.

Илона Новоселова участвовала в двух сезонах шоу. В 2017 году произошла страшная трагедия – во время попойки ведьма поссорилась с одним человеком и решила его припугнуть, шагнула за ограждение балкона. Но удержаться не смогла, и насмерть разбилась в возрасте 29 лет.

Елена Ясевич, победительница 20 сезона, тоже ушла из жизни. Она умерла от продолжительной болезни. Девушка переболела коронавирусом, и не обращалась к докторам. В результате скончалась из-за отказа печени и почек.