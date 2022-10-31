Сухоруков назвал свиньей Марциса Кулиса, призвавшего штрафовать граждан РФ в Латвии

В сентябре Рига запретила петь песню «Катюша», а сегодня стало известно о том, что латвийский музыкант и политик Марцис Кулис предложил штрафовать граждан РФ за разговоры на родном языке. Штрафы для «проговорившихся» чиновник просит немаленькие — от четырех тысяч евро.

«За разговор с латышом на русском языке против его воли необходимо установить штраф в размере от 4000 евро. Может быть тогда русские наконец-то поймут, что здесь Латвия, а не Россия!» — написал Марцис в социальных сетях.

Такое отношение к русскоязычным людям вызвало шквал возмущения. Знаменитый актер Виктор Сухоруков, который ошарашен призывами политика, поделился своим мнением на этот счет.

«Как можно комментировать ненависть, зависть, злобу? Вы посмотрите на нарцисса этого. Простите, на Марциса, это предложение ведь поступило от свиньи!» — разозлился народный артист РФ.