Тимати заявил, что Ксения Собчак заслужила на критику от жителей России и коллег в свой адрес

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Тимати заявил, что Ксения Собчак заслужила на критику от жителей России и коллег в свой адрес
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Фото из открытых источников

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) высказался о скандале, который разгорелся вокруг журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Светская львица тайно покинула страну. Рэп-исполнитель с иронией назвал теледиву королевой. Он рассказал, почему у людей нет к светской львице сочувствия. Публичная вражда знаменитостей длится много лет.

Напомним, что Собчак пешком перешла границу, оказавшись на территории Литвы по израильскому паспорту. При этом Ксения оставила в РФ своего супруга Константина Богомолова и сына от предыдущего брака с Максимом Виторганом Платона. Россияне считают, что журналистка бросила ребенка, спасаясь от уголовного преследования. Тимати высказался о Ксении Анатольевной:

 

А может быть, пора задуматься перед тем, как удивляться травле? Если бы ты не считала 90% этой индустрии фигней, а себя королевой, люди бы отнеслись к тебе с сочувствием.

Певец также отметил, что Собчак сама всегда ставила себя выше других, поэтому ее проблемы на родине вызвали в обществе ликование, а сочувствие и понимание:

Это называется безнаказанность! Негласный иммунитет, он проработал не один десяток лет, отличал тебя от других журналистов. Прикинь, он сломался.

 Тимати добавил:

Я не злорадствую, мне пофигу. Ты много лет назад своими действиями перечеркнула крутые и теплые воспоминания из детства. Скольких людей ''ушатала'' в эфирах и за пределами? Надменно топтала, таким образом набирала рейтинг. Любая тема, история,  фамилия. Хочешь — то играешь в оппозицию, хочешь — играешь в президенты. Делаешь что хочешь. А почему? Уверена, что тебе никогда ничего за это не будет. Тебя за это не любили. Ждали, когда ты оступишься, чтобы можно было наказать. Никто не оспаривает твой талант, его признают, фундаментом всей этой структуры был тот самый иммунитет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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