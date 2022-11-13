Актёр Юрий Батурин обратился к отказавшейся от него матери, которая сейчас находится на Украине

На фоне происходящих на Украине событий актёр Юрий Батурин сообщил, что в другой стране у него остались брат и родители. По словам артиста, близкие люди считают его врагом и из-за этого общение пришлось прекратить.

Сегодня у Батурина появилась возможность обратиться к своим родителям с экрана телевизора с помощью программы «Новые русские сенсации», которая выходит на канале НТВ. Он передал обращение членам своей семьи в надежде, что они этот выпуск увидят.

Актёр прежде всего обратился к маме. Мужчина признался ей, что ежедневно думает о них. Также он рассказал, что родителей считает примером. К брату у Юрия есть отдельный разговор. Батурин до сих пор называет его самым близким человеком.

Отметим, что после начала СВО на Украине актер поддержал политику РФ. Тем самым он отрезал свое общение с близкими родственниками. Актёр посчитал, что не нужно провоцировать семью на конфликт на фоне происходящей политической вражды.