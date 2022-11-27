Солист Little Big Илья Прусикин считает, что Алла Пугачева потеряла абсолютно все из-за совести

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Тюменский врач Евгения Анисифорова проинформировала, как можно повысить иммунитет без таблеток. По словам заместителя главного врача по медицинской
В Интернете можно найти много противоречивой информации насчет того или иного продукта. Такая ситуация сложилась с молочной продукцией. Одни
Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Славенская) Саша Морозова вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного Андрея. Об этом пишет портал
Старшая дочь певицы Славы вчера, 25 ноября, вышла замуж. Эта новость облетела все СМИ. Как пишет портал Super.ru, роспись прошла в ЗАГСе «Барвиха
Известная российская актриса Чулпан Хаматова победила в премии «Ночь лицедеев» за спектакль Нового Рижского театра, который называется Post Scriptum.
О том, какие будут последствия для Украины в случае еще одного массированного ракетного удара, рассказал на страницах Forbes журналист Дэвид
Министр иностранных дел Эстонии опубликовал видео , в котором сообщил, что отправляет в Международный уголовный суд наручники для российского
Второй крупнейший город РФ Санкт-Петербург занял лишь 4 место в рейтинге оказания помощи мобилизованным среди всех регионов. Он составляется на
Жители поселка Порошино (Свердловская область), где расположен Еланский гарнизон, жалуются на холод в квартирах. Через соцсети они даже обратились в
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