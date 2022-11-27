Солист Little Big Илья Прусикин считает, что Алла Пугачева потеряла абсолютно все из-за совести

Илья Прусикин и Софья Таюрская, которые распустили коллектив Little Big из-за отсутствия возможности платить участникам за работу, дали интервью Ирине Шихман* (по решению Минюста признана иноагентом).

Прусикин признался в беседе, что совершенно не жалеет о том, что потерял славу и деньги. Музыкант отметил, что для него было важно сохранить гражданскую позицию, несмотря на осуждение соотечественников.

Высказался певец об Алле Пугачевой, которую с восхищением назвал «мегачеловеком». По мнению артиста, Примадонна столкнулась с осуждением со стороны российских граждан и коллег только из-за своей совести.

«Оказалось, Пугачева — мегачеловек. Имея абсолютно все (думаю, что больше, чем у Аллы Борисовны, нет в РФ ни у единого артиста), она потеряла просто из-за совести. Она хочет жить честно, это меня поражает. Смотря на нее хочется быть лучше. Те, кто откололся из-за моей позиции — слава Богу».

Напомним, не так давно Илья и Софья провели свободное время в компании Пугачевой и других сбежавших знаменитостей в ресторане Тель-Авива. На вечеринке присутствовал Михаил Шац, Максим Виторган, Семен Слепаков, Noize MC.