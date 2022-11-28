Самочувствие 67-летней Ларисы Долиной резко ухудшилось во время выступления в цирке

Народная артистка России Лариса Долина приняла участие в очередном концерте. 67-летняя исполнительница спела композиции в Московском Цирке Никулина, расположенном на Цветном бульваре. Концерт посвящен памяти Иосифа Кобзона, который начинал творческую карьеру именно в этом цирке.

По словам певицы, она всегда с радостью принимает участие в необычных проектах. Но в этот раз, похоже, она переоценила свои силы. Дело в том, что Долина сильно боится высоты, поэтому подниматься на арену цирка для нее стало волнительным событием.

«Для меня второй этаж — это уже нью-йоркский небоскреб», – призналась Лариса Александровна.

Артистка рассказала, что не помнит, как закончила петь. Она резко почувствовала себя плохо, а перед глазами у нее появились круги. Поклонники успокоили любимую вокалистку и отметили, что выступила она прекрасно.

Ранее Долина неоднократно признавалась в боязни высоты. Певица говорила, что безумно боится летать на самолете.