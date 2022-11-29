Телеведущий Иван Ургант признался, что не знал о своем исключении из фильма «Елки 9»

Российский шоумен и телеведущий Иван Ургант прокомментировал исключение из фильма «Елки 9». Как признался актер, он не знал о своем отсутствии в актерском составе новой части кинокартины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Скажу честно: только что узнал, что я не снимаюсь в "Елках" в этом году — от вас узнал. Буду выяснять, что теперь делать… Поставлен в неловкую ситуацию. Надеялся, что снимусь — месяц есть. Но, видимо, нет», — сообщил Ургант.

Шоумен пошутил, что видимо сценарист фильма Евгений Кулик решил завершить его актерскую карьеру таким образом.

«Евгений Кулик перечеркнул все мои планы. В крышку гроба моей актерской карьеры он вогнан последний гвоздь, на нем выцарапано "Евгений Кулик"», — подчеркнул юморист.