Новая ведущая шоу «Голос. Дети» Яна Чурикова заявила, что Нагиев всегда будет первым

Яна Чурикова является новой ведущей вокального телевизионного шоу «Голос. Дети», которое выходит на Первом канале. Премьера юбилейного, 10 сезона проекта состоится уже скоро. Первый выпуск выйдет в эфир 9 декабря.

«Дима, ты будешь всегда первым! Легенда, которая навсегда в моем сердце», — написала Чурикова в своей соцсети.

Соведущей Яны в шоу останется актриса Агата Муцениеце. Наставниками в этом году выступят рэпер Баста, певец Егор Крид и исполнительница МакSим. Артистка, кстати, сядет в красное кресло наставника впервые.

Отметим, что Дмитрий Нагиев был ведущим проекта «Голос» в течение девяти сезонов. Во взрослой версии проекта его заменила телеведущая Лариса Гузеева.