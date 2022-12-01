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Новая ведущая шоу «Голос. Дети» Яна Чурикова заявила, что Нагиев всегда будет первым

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Новая ведущая шоу «Голос. Дети» Яна Чурикова заявила, что Нагиев всегда будет первым
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Фото из открытых источников

Яна Чурикова является новой ведущей вокального телевизионного шоу «Голос. Дети», которое выходит на Первом канале. Премьера юбилейного, 10 сезона проекта состоится уже скоро. Первый выпуск выйдет в эфир 9 декабря.

«Дима, ты  будешь всегда первым! Легенда, которая навсегда в моем сердце», — написала Чурикова в своей соцсети.

Соведущей Яны в шоу останется актриса Агата Муцениеце. Наставниками в этом году выступят рэпер Баста, певец Егор Крид и исполнительница МакSим. Артистка, кстати, сядет в красное кресло наставника впервые.

Отметим, что Дмитрий Нагиев был ведущим проекта «Голос» в течение девяти сезонов. Во взрослой версии проекта его заменила телеведущая Лариса Гузеева.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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