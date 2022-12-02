Глюкоза объяснила свой отказ исполнить песню группы «Ленинград» про лабутены

Певица Наталья Чистякова-Ионова (сценический псевдоним Глюкоза) рассказала, почему она отклонила предложение музыкальной группы «Ленинград» исполнить скандальную песню про лабутены. Об этом артистка высказалась в эфире YouTube-шоу Юлии Меньшовой «Сама Меньшова».

«Только родилась Верочка, я только вышла из декрета. Туда-сюда, советовалась с Максом Фадеевым, а он сказал: «послушай, мат, ну не знаю». Были сомнения. Жестко слишком!» — призналась Глюкоза, подчеркнув, что иногда жалеет об этом решении.

Также певица добавила, что сейчас она бы с удовольствием приняла предложение нашумевшего коллектива, а тогда очень переживала за контракты.

При этом сама исполнительница часто посещает концерты Сергея Шнурова и «Ленинграда».