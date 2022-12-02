Женский журнал «Лиза» потребовал удалить свой логотип из социальных сетей певицы Монеточки

Женский журнал «Лиза» отправил претензию о неправомерном применении товарного знака исполнительнице Монеточке (Елизавета Гырдымова). Изданию не понравилось, что певица разместила логотип компании на аватарке в соцсетях и мессенджерах. Об этом сама артистка написала в своем Instagram*.

«Я не обижаюсь, потому что мы ни о чем с этой компанией не договаривались. Это нормально, что они не хотят со мной ассоциироваться», — призналась сама певица.

В документе представители женского журнала отмечали, что если Монеточка не уберет товарный знак «Лизы» из социальных сетей, то они будут вынуждены обратиться в суд. Сейчас вокалистка заменила логотип на свою фотографию.

*Признана «экстремистской организацией» в России и запрещена

