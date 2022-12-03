Вернувшаяся в РФ Ксения Собчак впервые вышла в свет без супруга режиссера Константина Богомолова

Вернувшаяся в РФ Ксения Собчак впервые вышла в свет. Скандальная телеведущая появилась на первом открытом российском фестивале авторского кино «Зимний» в минувшую пятницу, 2 декабря, в Москве. На красной дорожке журналистка позировала одна, без мужа. Теледива блестала в темно-коричневом брючном костюме с кружевным топом, остроносых туфлях и маленькой черной сумкой Balenciaga. Также Ксения обновила стрижку. Теперь у блондинки каре.

Собчак позировала на дорожке перед камерами с ехидной улыбкой, что многим не понравилось. При этом звезда от корреспондентов отмахнулась —мол, никаких вопросов. Почему театральный режиссер Константин Богомолов не сопроводил супругу на мероприятии, неизвестно.

В Сети осудили такое поведение. Коллеги светской львицы столкнулись с уголовным наказанием по делу о вымогательстве у главы Ростеха, в то время как журналистка оказалась невиновной и ведет привычную жизнь.



